Çok Bulutlu 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT Haber 17.04.2023 13:00

Çin'de şike skandalı: Kulüpler kapatıldı

Çin basketbol ligi şike skandalıyla çalkalandı. Şikeye karışan iki takım ligden men edildi, takımlara ve antrenörlere ceza yağdı.

Çin'de şike skandalı: Kulüpler kapatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Çin'de spor camiasi basketbol ligindeki şikeyle sarsıldı.

Shanghai Sharks ve Jiangsu Dragons kulüpleri arasında oynanan çeyrek final maçının son bir buçuk dakikasında Şanghay geriden gelerek maçı 104-108 kazandı.

Jiangsu oyuncularının peşpeşe yaptıkları basit hatalar ve koçun taktik mola almaması şüphe uyandırdı, Maçı inceleyen Çin Basketbol Federasyonu şike yapıldığına karar verdi.

Şikeye karışan iki kulübe ceza yağdı.

Ligden men edilen kulüplere ayrıca 14 milyon lira tutarında para cezası verildi ve antrenörlere yasak geldi.

Kulüp antrenörleri, 5 ve 3 yıllığına lig takımında koçluk yapamayacak.

ETİKETLER
Çin Basketbol
Sıradaki Haber
Devler liginde yarı finalistler belli oluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:20
Bilim insanları, Dünya'ya benzeyen ötegezegenlerin sanıldığından fazla olduğunu düşünüyor
13:11
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:15
Depremzede çocuklara gönderilen notlar duygulandırdı: Sizi asla yalnız bırakmayacağız
13:16
3 Afrikalı lider, ara buluculuk için Sudan'a gidecek
13:17
Bakan Akar: Bilinen tüm terör hedefleri ateş altına alındı
13:10
Patara Köprüsü'nde sona gelindi: Bayramda geçişe hazır olması hedefleniyor
Flamingoların ilk kafilesi Van Gölü'ne geldi
Flamingoların ilk kafilesi Van Gölü'ne geldi
FOTO FOKUS
Şoförü uyuyakalan halk otobüsü yoldan çıktı: Panik anları kamerada
Şoförü uyuyakalan halk otobüsü yoldan çıktı: Panik anları kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ