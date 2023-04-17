Çin'de şike skandalı: Kulüpler kapatıldı

Çin'de spor camiasi basketbol ligindeki şikeyle sarsıldı.

Shanghai Sharks ve Jiangsu Dragons kulüpleri arasında oynanan çeyrek final maçının son bir buçuk dakikasında Şanghay geriden gelerek maçı 104-108 kazandı.

Jiangsu oyuncularının peşpeşe yaptıkları basit hatalar ve koçun taktik mola almaması şüphe uyandırdı, Maçı inceleyen Çin Basketbol Federasyonu şike yapıldığına karar verdi.

Şikeye karışan iki kulübe ceza yağdı.

Ligden men edilen kulüplere ayrıca 14 milyon lira tutarında para cezası verildi ve antrenörlere yasak geldi.

Kulüp antrenörleri, 5 ve 3 yıllığına lig takımında koçluk yapamayacak.