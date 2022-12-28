Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Alagöz Holding'le karşılaşan Mersin ekibi, ikinci yarıdaki performansıyla rakibini 84-78 yendi ve kupaya uzandı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2019'dan sonra düzenlenen kupayı kazanan Mersin ekibi, bu sevinci ilk kez yaşadı. Mersin temsilcisi 2019'da o zamanki ismi olan Gelecek Koleji Çukuruva Basketbol adıyla finalde Fenerbahçe'ye kaybetmişti.

Rakibiyle 3 yıl sonra bir kez daha finalde karşılaşan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, bu sefer kupayı kazanan taraf oldu.

Kupayı daha önce 12 kez kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding ise 22. kez oynadığı final müsabakasından mağlup ayrıldı.

Kupayı Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu verdi

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin kupasını maçtan sonra düzenlenen törende Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu takdim etti.

Karşılaşmayı salondan izleyen Kasapoğlu, teknik heyet ve oyunculara madalyalarını, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'yla birlikte verdi.

Bakan Kasapoğlu, tek tek sporcuları tebrik ettikten sonra Mersin ekibinin takım kaptanı Esra Ural Topuz'a kupayı teslim etti.

Kupanın ikincisi Fenerbahçe Alagöz Holding'e ise madalyalarını ve ikincilik plaketini ise Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan verdi.

28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın MVP'si Chelsea Gray oldu.



19 sayı

4 ribaunt

9 asist

3 top çalma

1 blok pic.twitter.com/ftCLfSk5Mh — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) December 28, 2022

MVP ödülünü Chelsea Gray aldı

Finalin En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin ABD'li yıldızı Chelsea Gray aldı.

Maçı 19 sayı, 9 asist ve 4 ribauntla tamamlayan Gray, MVP ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı Hüseyin Beşok'un elinden aldı.