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Spor
İHA 24.01.2024 23:27

Çaykur Rizespor Canberk Yurdakul ve Ozan İsmail Koç’u kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor, Canberk Yurdakul ve Ozan İsmail Koç’u 3 buçuk yıllığına kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor Canberk Yurdakul ve Ozan İsmail Koç’u kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarına başladı.

Yeşil-mavili ekip TFF 2. Lig takımlarından Bursaspor'da file bekçiliği yapan Canberk Yurdakul ve orta saha oyuncusu Ozan İsmail Koç ile anlaşmaya vardı. Sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki Yurdakul ve 23 yaşındaki Koç, kendisini 3,5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Çaykur Rizespor’dan yapılan yazılı açıklamada, “Yeni transferimiz Canberk Yurdakul’a ve Ozan İsmail Koç’a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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