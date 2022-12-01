Al Bayt Stadı'nda saat 22.00'de başlayan maçı Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetiyor. Frappart, Dünya Kupası'nda maç yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçti.

10. dakikada Almanya Gnabry ile 1-0 öne geçti.

GOOOLL!! Serge Gnabry!! Almanya golü erken buldu... pic.twitter.com/4rFYzAjZjh — TRT Spor (@trtspor) December 1, 2022

Kosta Rika 58. dakikada Tejeda'nın attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

GOOOLL!! Tejeda attı!! Kosta Rika beraberliği yakaladı... pic.twitter.com/VXfNukq8c5 — TRT Spor (@trtspor) December 1, 2022

Oynadığı 2 maçta yalnızca 1 puan alabilen Almanya grupta son sırada yer alıyor. Kosta Rika ise 3 puanla aynı puana sahip Japonya'nın ardından 3. sırada bulunuyor.

Almanya'nın gruptan çıkması için kazanması ve İspanya-Japonya karşılaşmasının sonucunu beklemesi gerekiyor.

Kosta Rika kazanırsa gruptan çıkacak, beraberlik halinde ise diğer karşılaşmanın sonucu Kosta Rika'nın son 16'ya kalıp kalmayacağını belli edecek.

Mağlubiyet halinde ise Kosta Rika turnuvaya veda edecek.

Stat: Al Bayt

Hakemler: Stephanie Frappart, Neuza Back, Karen Medina.

Kosta Rika: Navas, Vargas, Fuller, Duarte, Oviedo, Waston, Borges, Venegas, Campbell, Tejeda, Aguilera (Dk. 46 Salas).

Almanya: Neuer, Rüdiger, Süle, Raum, Kimmich, Goretzka (Dk. 46 Klostermann), Gnabry, Musiala, Sane, İlkay Gündoğan (Dk. 55 Füllkrug), Müller.

Goller: Dk. 10 Gnabry (Almanya), Dk. 58 Tejeda (Kosta Rika)