Kadın ve erkeklerde toplamda 25 ekipten 122 sporcunun katıldığı Türkiye Tenis Ligi final müsabakaları için Trabzon'da bulunan Çağla Büyükakçay, takım arkadaşlarıyla birlikte kulübü ENKA Spor'un başarılı olması için mücadele ediyor.

Çağla Büyükakçay, geride kalan hafta Tunus'ta düzenlenen W25 Monastir Turnuvası'nda mücadele ettiği için Trabzon'daki organizasyona bir gün sonra katılabildiğini söyledi.

Türkiye Tenis Ligi final müsabakalarıyla ilgili 33 yaşındaki sporcu, "Turnuva, hem erkek hem de kadınlarda bizim için iyi gidiyor. İnşallah umduğumuz gibi haftayı tamamlarız." diye konuştu.

Çağla Büyükakçay, oynadığı her maçın ve şampiyonluğun kendisi için çok kıymetli olduğunu belirtti.

"Tunus'ta bu sene ikinci şampiyonluğumu kazandım. Dünya genelinde ilk 300'e girdim. O şampiyonluğu elde ettiğim için çok mutluyum. Arkadaşlarımın yanına da mutlu bir şekilde gelmem çok güzel oldu. Ama şimdi bunlar geride kaldı, artık önümüzdeki maçlara hazırlanmaya devam edeceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Milli tenisçi, sporcunun kendisini geliştirmesinin ve bu gelişime devam etmesinin çok önemli olduğunu aktardı.

"Şampiyonluk güzel ve değerli oluyor ama onun devamını getirmek daha da önemli. Senenin sonuna geldik, artık önümüzdeki sezon için hazırlıklarımız başlayacak. Amacım tabii ki ülkemizi dünyada en iyi şekilde temsil etmek, milli takımda yer almaya devam etmek. Kendime rakamsal olarak hedefler koymaktan hoşlanmıyorum, kendimi geliştirmekten hoşlanıyorum, o yüzden umarım seneye kendimi geliştirdiğim güzel bir yıl olur."

Çağla Büyükakçay, Türkiye'deki popülasyona göre çok az tenis oynandığını dile getirdi.

"Tenis oynayan sayımız çok az. Tenisin bütün şehirlerimize yayılması, her türlü reklamının yapılması oldukça önemli. Çünkü bazı yerlerde tenisin ne olduğunu bile yeni yeni öğreniyorlar. O yüzden tenisi öğrenip, bu branşta başarılı sporcular olduğunu bilip başkalarına ilham verebilirsek çok güzel şeyler olur. Onun dışında şehirlerimizin turnuvalar alması, küçük çocukların o turnuvalarda ağabeylerini, ablalarını görmeleri oldukça önemli. Bu kapsamda aslında bizim burada olmamız küçük çocuklar için çok önemli. Bu sadece Karadeniz'de değil, doğuda, batıda, güneyde her yerde olmalı. Genç bir popülasyona sahibiz, o yüzden ben umudumu yüksekte tutuyorum, bence ülke olarak teniste güzel bir geleceğimiz olabilir."

Milli tenisçi her branşın sporcusunu kendisine örnek alıyor

Çağla Büyükakçay, sporcu olmanın zorluğunu anlattı.

"Gün gün kendini geliştirmeye odaklı bir iş. O yüzden ben her sporcudan ilham almaya çalışıyorum. Hem fiziksel hem zihinsel çok ciddi eforlar veriyoruz ve iyi bir çizgide de devam etmek bizim için çok kıymetli. Sakatlık olmaması ya da özel yaşamında inişler çıkışlar olmaması, her gün antrenman kaliteni iyi tutmak, bunlar başarıda olmazsa olmaz şeyler. O yüzden sadece tenis değil, basketbol, futbol yani her türlü spor branşında bunları başarabilen herkesten ben ilham almaya çalışıyorum."

[Fotoğraf: AA]

Çağla Büyükakçay, 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer almayı çok istediğini dile getirdi.

"Bu, bir sporcunun her zaman hayalidir. Ben kendimi geliştirmeye bakıyorum. O zaman çok daha sürprizlerle dolu oluyor tenis, şu anda sadece sağlıklı bir şekilde tenis oynamayı hedefliyorum."

Çağla Büyükakçay, spor hayatının dolu dolu geçtiğini kaydetti.

"Edindiğim tecrübelerimi tabii ki gençlere aktarmak isterim ama şu anda sadece sporcu olarak kariyerime devam etmek istiyorum. İlerisi ile ilgili çok plan yapmaktan hoşlanmıyorum ama eminim teniste gençlere faydalı olabilirim."