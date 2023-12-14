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Spor
İHA 14.12.2023 10:20

Buse Tosun Çavuşoğlu: Hedefimiz olimpiyatlarda ülkemize altın madalya kazandırmak

2023 Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 72 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, 2024 Paris Olimpiyatları için, "Her sporcunun hayali olan bir yer. Takım halinde olimpiyatlara kitlenmiş durumdayız. Bütün hedefimiz ve gayemiz ülkemize altın madalya kazandırmak." dedi.

Buse Tosun Çavuşoğlu: Hedefimiz olimpiyatlarda ülkemize altın madalya kazandırmak
[Fotoğraf: AA arşiv]

Geçtiğimiz eylül ayında 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya elde eden milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu 'Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Paydaş Gelişim’de Buluşuyor' etkinliğine katıldı.

Buse Tosun Çavuşoğlu, gençlerle deneyimlerini paylaştı.

"Söyleşide yer aldığım için çok mutluyum ve gururluyum. Gençlere başarılarımızı aktarmak için bugün buradayız. Umarım etkili bir söyleyişi olur ve onlara küçükte olsa dokunabilme fırsatımız olur."

Buse Tosun Çavuşoğlu: Hedefimiz olimpiyatlarda ülkemize altın madalya kazandırmak

"Bütün hedefimiz ve gayemiz ülkemize altın madalya kazandırmak"

2024 Paris Olimpiyatları için çok az süre kaldığını ve takım halinde çok sıkı çalıştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, her sporcunun hayali olarak adlandırdığı olimpiyatlarla ilgili de konuştu.

"Bizler güreş branşında tarih yazmış bir takımız. Kendi branşımda ülkemize Sırbistan’da gerçekleştirilen dünya şampiyonasında rakiplerime ezici bir üstünlük sağlayarak altın madalya kazandırarak dünya şampiyonu oldum. Şimdiki hedefim de olimpiyatlar. Her sporcunun hayali olan bir yer. Takım olarak hedefimiz altın madalya. Takım halinde olimpiyatlara kitlenmiş durumdayız. Çok sıkı ve yoğun çalışıyoruz. 7 ay gibi bir kısa süremiz var. Bütün hedefimiz ve gayemiz ülkemize altın madalya kazandırmak.

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