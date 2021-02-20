Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda, "Sporcu bursu ile belirli başarı kriterlerini sağlayan genç sporcularımız, kazandıkları bölümlerde yüzde 100 burslu şekilde okuyabilecekler." müjdesini vermişti.

Edirne TOHM'da antrenmanlarına devam eden 17 yaşındaki milli sporcu Elif Işkın koronavirüs salgını döneminde de çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Işkın, Türkiye'de spora ve sporcuya değer verildiğini belirtti.

"Okul ve spor arasında çok kalıyorduk. Bu süreçte artan desteklerle ikisinden birini seçmek zorunda kalmayacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ederiz."

19 yaşındaki milli sporcu Şeyma Kızmaz ise milli sporcuların her alanda desteklendiğini söyledi.

"Artık hem okulumuz hem de sporumuzu yapabiliyoruz. Ülkemizin bayrağını gururla yurtdışında dalgalandırıyoruz. Hedefimiz, ülkemize başarılar getirmek. Ben de dünya şampiyonu Yasemin Adar gibi olmak istiyorum."

20 yaşındaki Nurife Duman, milli sporcuların eğitimlerinde geri kalmadığını, milli sporcu bursu ile desteklerin artmasına sevindiklerini kaydetti.

TOHM antrenörü Doğu Eminoğlu da devletin destekleriyle milli sporcuların okul-spor arasında ikilem yaşamadığını anlattı.

Son dönemde spora ve sporculara desteklerin arttığını anlatan Eminoğlu, "Türkiye'de spor çığır açtı. Bizler bu dönemde antrenmanlarımıza devam ettik. İnşallah Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkaracağız." diye konuştu.

Tekirdağ

Tekirdağ'da antrenmanlarını sürdüren milli sporcu Oğuz Tokgöz de uzun yıllar tekvando da Türkiye'yi temsil etmek istediğini dile getirdi.

Tokgöz, spor dışı bir kariyer de yapmak istediğini vurguladı.

"Çok çalışıp en iyi üniversiteyi kazanmak ve eğitim almak istiyordum. Fakat aileme yük olmamam gerekiyordu. Şimdi Gençlik Spor Bakanlığının Vakıf Üniversiteleri ile olan mutabakatıyla artık dünya sıralamasında olan en iyi Vakıf Üniversitelerinde yüzde yüz burslu okuma imkanı geldi. Böylece hem spor hayatıma istediğim gibi devam edebileceğim hem de aileme yük olmadan istediğim Vakıf Üniversitesinde okuyabileceğim." dedi.