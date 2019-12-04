Burak Yılmaz, her geçen hafta performansını arttırıyor. Sezon başı yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ligde ilk 4 maçta süre alamayan tecrübeli golcü, 5'inci haftadaki Medipol Başakşehir mücadelesiyle birlikte sahalara dönmüş fakat performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde yer almıştı.

Ligde son 2 karşılaşmada ise Burak Yılmaz, adeta Beşiktaş'ı sırtladı.

Sakatlıklarından tam anlamıyla kurtulan 34 yaşındaki oyuncu, saha içindeki tavrı ile de siyah-beyazlı takımın birleştirici unsuru oldu.

2 gol, 1 asistle oynadı

İstikbal Mobilya Kayserispor maçında 2 gol atan 1 de asist yapan Burak Yılmaz, karşılaşma boyunca ayak basmadık yer bırakmadı.

Ligde 8 maçta süre alan tecrübeli forvet, 5 kez ağları sarstı, 2 kez de arkadaşlarına gol pası verdi.

Kaynak: TRT SPOR