Burak Yılmaz'ın performansı alkış topladı04 Aralık 2019 Çarşamba 11:49 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 11:56
Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın dönüşü ile beraber yükselişe geçti. Sezon başında sakatlıklarla boğuşan tecrübeli golcü, İstiklal Mobilya Kayserispor'a karşı sergilediği performansla alkış topladı.
Burak Yılmaz, her geçen hafta performansını arttırıyor. Sezon başı yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ligde ilk 4 maçta süre alamayan tecrübeli golcü, 5'inci haftadaki Medipol Başakşehir mücadelesiyle birlikte sahalara dönmüş fakat performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde yer almıştı.
Ligde son 2 karşılaşmada ise Burak Yılmaz, adeta Beşiktaş'ı sırtladı.
Sakatlıklarından tam anlamıyla kurtulan 34 yaşındaki oyuncu, saha içindeki tavrı ile de siyah-beyazlı takımın birleştirici unsuru oldu.
2 gol, 1 asistle oynadı
İstikbal Mobilya Kayserispor maçında 2 gol atan 1 de asist yapan Burak Yılmaz, karşılaşma boyunca ayak basmadık yer bırakmadı.
Ligde 8 maçta süre alan tecrübeli forvet, 5 kez ağları sarstı, 2 kez de arkadaşlarına gol pası verdi.
Kaynak: TRT SPOR