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Spor
DHA 26.12.2023 16:00

Bundesliga'da ilk yarının en hızlısı Eren Dinkçi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Heidenheim forması giyen Eren Dinkçi 36.41 kilometre hız ortalaması yakalayarak, Almanya'da ilk devrenin en hızlı futbolcusu oldu.

Bundesliga'da ilk yarının en hızlısı Eren Dinkçi
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Almanya Bundesliga'nın yeni ekiplerinden Heidenheim, gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini almış durumda.

2023-24 sezonunda Bundesliga'ya yükselen Heidenem, mütevazi kadrosuna rağmen sezonun ilk yarısını Wolfsburg, Mönchengladbach, Werder Bremen gibi takımların üstünde tamamladı.

Heidenheim'da Eren Dinkci de gösterdiği performansla takımının önemli isimlerinden birisi olmayı başardı.

Bu sezon takımının ligde oynadığı 16 maçın 15'ine ilk 11'de başlayan 22 yaşındaki forvet oyuncusu bu maçlarda rakip ağları 6 kez sarsmayı başardı.

Ligde Kleindienst ile birlikte Heidenem'ın en golcü ismi olan Eren Dinkçi, Almanya Kupası'nda görev aldığı tek maçta da 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Dünya yıldızlarını geride bıraktı

Eren Dinkçi, 16 haftası geride kalan Bundesliga'da 36.41 kilometre hızlı ortalaması yakalayarak ilk yarının en hızlı futbolcusu oldu.

22 yaşındaki golcü oyuncu; Alphonso Davies, Jeremie Frimpong, Leroy Sane gibi hızlı futbolcuları geride bırakarak listenin ilk sırasında yer aldı.

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