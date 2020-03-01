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BtcTurk Yeni Malatyaspor Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı
BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzca yapılan toplantı sonucunda teknik direktörümüz Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." ifadesi kullanıldı.
BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırmasının ardından anlaştığı Özdeş yönetiminde çıktığı 5 maçta mağlup oldu.
Etiketler: son dakika Kemal Özdeş BtcTurk Yeni MalatyasporSon Güncelleme: 1 Mart 2020 Pazar 23:29
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