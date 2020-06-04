25 yaşındaki Portekizli futbolcu, Instagram canlı yayınında yaptığı açıklamada, Manchester United'a gelerek büyük bir hayalini gerçekleştirdiğini belirtti.

"Mutluluktan ağlıyordum"

Fernandes, transferiyle ilgili haberi aldığında ailesiyle görüştüğünü kaydetti.

"Eşimi, kardeşlerimi ve annemi aradım. Annem hemen ağlamaya başladı. Ben de mutluluktan ağlıyordum. Hayatım boyunca bu üst düzey kulüpte oynamak için mücadele ettim."

"Pogba dünyadaki en iyi oyunculardan biri"

Fernandes, takım arkadaşı Paul Pogba'ya da değindi.

"Bence Pogba Manchester'daki ve dünyadaki en iyi oyunculardan biri. Onunla yan yana oynama fırsatı inanılmaz çünkü en iyi oyuncularla oynamak istiyorsunuz."

Manchester United, Bruno Fernandes'i ara transfer döneminde 55 milyon euro bonservis artı 25 milyon euroluk başarıya bağlı ek ödeme karşılığında Sporting Lizbon'dan transfer etmişti.

Portekizli orta saha oyuncusu, İngiliz kulübüyle bu sezon çıktığı 9 maçta 3 gol kaydetti.