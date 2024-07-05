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Spor
AA 05.07.2024 00:46

Bizim çocukların Hollanda maçı hazırlıkları sürüyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü.

Bizim çocukların Hollanda maçı hazırlıkları sürüyor
[Fotograf: DHA]

Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenman basına kapalı gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekipte bir süredir adalesindeki zorlanma nedeniyle antrenmanlara katılmayan Samet Akaydın bugün takımla çalışmalara başladı. Cezalı olduğu için Hollanda maçında forma giyemeyecek Orkun Kökçü ise sakatlığı nedeniyle idmanda yer almadı.

Antrenmanın ilk bölümü, fitness salonunda gerçekleştirilen mobilizasyon ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. Daha sonra idman sahasına geçen oyuncular burada ısınma, pas ve taktik çalışmaları yaptı. Ardından iki gruba ayrılan oyunculardan bir bölümü taktik oyun oynarken, diğer grup ise yenilenme antrenmanı gerçekleştirdi.

Bizim çocukların Hollanda maçı hazırlıkları sürüyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da idmanı izledi.

A Milli Takım, yarın TSİ 12.15'te ilk 15 dakikası basına açık yapacağı idmanla Hollanda karşılaşmasının Barsinghausen'deki hazırlıklarını tamamlayacak.

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A Milli Futbol Takımı EURO 2024 Hollanda Vincenzo Montella
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