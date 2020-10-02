Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sağ bek sorununu Valentin Rosier ile çözen yönetim, hücum hattına da takviye yapmak istiyor.

Kanat forvet üzerine yoğunlaşan siyah beyazlılar, skor katkısı yapabilecek bir isim arayışında. Adaylardan biri, daha önce Galatasaray’ın formasını da giyen Bruma.

Temmuz 2019'dan bu yana PSV Eindhoven'da görev yapan Portekizli oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak isteyen yönetim, diğer alternatiflerle de temaslarına devam ediyor.

Kanat forvetin kadroya katılması durumunda ise en az 1 yabancı oyuncunun daha takımdan ayrılması söz konusu. Bu ismin, Kevın N’Koudou olma ihtimali oldukça yüksek.

Kalinic defteri kapanmadı

Fransız futbolcuya ülkesinden teklifler olduğu biliniyor.

Nikola Kalinic defterini henüz kapatmayan ancak oyuncuya yeni bir teklif yapmayacaklarını da ileten yönetim, teklife olumlu yanıt vermesi durumda Hırvat golcüyü de kadrosuna katabilir.

Bu ihtimalin azalması dolayısıyla yönetimin öncelikli hedefi, hücum hattının kanadında oynayabilecek bir ismi transfer etmek.