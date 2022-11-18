Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesindeki futbolcu bilgi bankasında Boyd'un sözleşmesinin feshedildiği bilgisi yer aldı.

Kiralık oynadığı MKE Ankaragücü'nde ortaya koyduğu başarılı performansın ardından 2019-2020 sezonunda Vitoria Guimaraes'ten bonservisiyle alınan Boyd, siyah-beyazlı takımda beklenen performansı sergileyemedi.

Beşiktaş'ta 26'sı Süper Lig olmak üzere toplam 35 resmi maça çıkan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, 4 kez gol sevinci yaşadı.

2020-2021 sezonunun ikinci yarısını Demir Grup Sivasspor, 2021-2022 sezonunu ise Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçiren Boyd, bu sezon siyah-beyazlı ekipte 1 maçta 45 dakika süre aldı.