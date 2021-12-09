Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörü Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

"29 Ocak 2020 tarihinden bu güne Profesyonel Futbol Takımımızın teknik direktörlüğü görevini yapan, Sayın Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Görev süresince Profesyonel Futbol Takımımızla Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan hocamız Sergen Yalçın ‘a çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."

Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından 29 Ocak 2020'de çok büyük taraftar desteğiyle göreve gelen ve binlerce taraftarın önünde imza atan Sergen Yalçın, geçen sezon takımı lig şampiyonu yapmış ve Türkiye Kupası'nı kazandırmıştı.

Bu sezona oldukça flaş transferlerle ve öncelikli olarak Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefiyle yola çıkan Sergen Yalçın ve öğrencileri, art arda alınan mağlubiyetlerle hedeflerinin oldukça uzağında kaldı.

[Fotoğraf: DHA]

Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 6 mağlubiyet alarak puan alamayan siyah beyazlılar, eksi 19 averaj ile de tarihin en kötü averajlarından birine sahip oldu.

Ligde de Avrupa ile orantılı olarak mağlubiyetler alan Sergen Yalçın ve öğrencileri, son 10 maçta sadece 2 kez galip gelirken, 6 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 9'uncu sıraya kadar geriledi ve lider Trabzonspor'un 18 puan gerisine düştü.

Beşiktaş bu sezon 21 resmi maçta 12 mağlubiyet, 6 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, bu süreçte 25 gol atıp 41 gol yedi.







