Siyah beyazlı kulübün yeni başkanı olmak için mücadele eden 4 aday da, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Beşiktaş Kulübü'nde pazar günü yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesinde adaylar, projelerini tanıtmaya başladı.

Antalya Başiktaşlılar Derneği’ni ziyaret ederek açıklamalarda bulunan İsmail Ünal, Serdal Adalı ya da başka bir adayla birleşme durumunun söz konusu olmadığını söyledi.

Daha önce yaptığı yazılı açıklama ile birleşme olabileceğini dile getiren Ünal, bundan sonraki süreçte birleşme olmayacağını, şeffaf bir yönetim anlayışı ile özlenen Beşiktaş’ı geri getireceklerini ifade etti.

Diğer bir başkan adayı Ahmet Nur Çebi ise Levent’te bir seçim ofisi açtı ve orada kongre üyeleri ile temaslarını sürdürüyor.

Sosyal medyayı da etkin kullanan Çebi, taraftara camiayı birleştirme mesajları veriyor.

Son seçimde aldığı oylarla dikkat çeken Hürser Tekimoktay da çalışmalarına devam ediyor.

Düzenleyeceği basın toplantısında projelerini anlatacak olan Tekinoktay, yönetim kurulu listesinde yer alacak bazı isimleri de açıklayacak.

Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren bir başka aday Serdal Adalı. Geçtiğimiz hafta sonunda Beşiktaş’taki esnafı tek tek gezen Adalı, bu kez İzmir’deydi.

Dernek ve kongre üyeleriyle bir araya gelen Serdal Adalı, projelerini ve mali açıdan takımı düzlüğe çıkarabilmek için yapacaklarını dile getirdi.

Kaynak: TRT Spor