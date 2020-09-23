Avrupa kupalarında tarihinde 3 kez çeyrek final oynayan 2017-2018 sezonunda mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli rekorlara imza atan siyah-beyazlı takım, son dönemlerde eski günlerini arıyor.

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki son 12 maçta sadece 2 kez rakiplerine üstünlük kurabildi. Söz konusu maçlarda sahadan bir kez berabere ayrılan siyah-beyazlı ekip, rakiplerine 9 defa mağlup oldu.

Kötü seri 2018-2019'da başladı

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki kötü serisi, 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi'nde deplasmanda Malmö'ye 2-0 yenilmesiyle başladı.

Beşiktaş, deplasmandaki Malmö maçının ardından 2018-2019 sezonunda oynadığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlikle 2 yenilgi aldı.

Beşiktaş geçen sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmanın sadece birini kazanabildi. Siyah-beyazlılar, 5 maçtan ise mağlup ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda ise PAOK'a yenilmekten kurtulamadı.

Hücumu da savunması da kötü

Beşiktaş, kötü sonuçlara imza attığı son 12 maçta hem hücumda hem savunmada başarısız oldu.

Söz konusu dönemde fileleri 13 kez havalandırabilen siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 28 gol gördü.

Evinde tek galibiyet

Başarısız performans gösterdiği son 12 maçın 5'ini sahasında oynayan Beşiktaş, bunların sadece birini kazanabildi.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu dönemde evindeki tek galibiyetini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'yı 2-1 yenerek aldı.

2018-2019'daki iç saha maçlarında Genk'e 4-2 ve Malmö'ye 1-0 yenilen Beşiktaş, geçen sezon ise Wolverhampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 yenildi.

Avrupa'daki son 12 maç

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında oynadığı son 12 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

Malmö-Beşiktaş.................: 2-0

Beşiktaş-Genk...................: 2-4

Genk-Beşiktaş...................: 1-1

Sarpsborg-Beşiktaş...........: 2-3

Beşiktaş-Malmö.................: 0-1

Slovan Bratislava-Beşiktaş: 4-2

Beşiktaş-Wolverhampton...: 0-1

Beşiktaş-Braga...................: 1-2

Braga-Beşiktaş...................: 3-1

Beşiktaş-Slovan Bratislava: 2-1

Wolverhampton-Beşiktaş...: 4-0

PAOK-Beşiktaş..................: 3-1