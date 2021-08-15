Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında tecrübeli milli kaleci Mert Günok ile sözleşme imzalandığını belirtti.

Açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mert Günok’a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ta yeni transfer Mert Günok sağlık kontrolünden geçirildi

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Acıbadem Altunizade Hastanesi’ndeki kontrollerde detaylı kan tetkikleri yapılan Mert Günok; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde de muayene edildi.

Sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Son 4 sezonda Medipol Başakşehir'in kalesini koruyan 33 yaşındaki file bekçisi, Bursaspor ve Fenerbahçe forması da giydi.