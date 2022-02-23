Ligde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor. Teknik direktör Önder Karaveli, zorlu deplasman öncesinde hücum planlarını çoğaltmaya çalışıyor.

Ligde oynadığı son 7 maçta 4 beraberlik, 3 de galibiyet alan siyah beyazlılar, defansif olarak başarılı bir görüntü ortaya koydu. Önder Karaveli’nin öğrencileri, bu karşılaşmalarda kalesinde 4 gol gördü.

Beşiktaş'ta, hücumda ise işler istenildiği gibi gitmedi. Siyah beyazlılar, ligdeki son 7 maçta 7 kez gol sevinci yaşadı.

Teknik heyet, bu sorunu çözmeye çalışıyor. Altay maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Larin ile cezası sebebiyle görev yapamayan Batshuayi takıma döndü.

Hücuma önemli katkı veren sağ bek Valentin Rosier de takımla çalışmalara başladı.

Sivas deplasmanında bu isimlerden de faydalanarak 3 puana ulaşmayı hedefleyen Önder Karaveli, duran toplar üzerine de takımına çalışmalar yaptırıyor.

Diğer yandan Beşiktaş yönetiminin, geniş bir katılımla Sivas'a gitmesi bekleniyor. Yönetim, Adana'da da takımı yalnız bırakmamıştı.