Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da yapılan kampta basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Ahmet Nur Çebi, organizasyonun ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Fedakarlıklar sadece maddi anlamda olmaz"

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün kendisi ve yönetim kuruluyla ilgili sert eleştirilerini değerlendiren Çebi, "Beşiktaş benim için çok kıymetli. Değer verdiğiniz kişi ve kurumlara zarar vermemek adına birçok zaman fedakarlık yapmak gerekir." dedi.

Kendisinin de Beşiktaş için her zaman fedakarlık yaptığını aktaran Çebi, "Fedakarlıklar sadece maddi anlamda olmaz. Manevi anlamda da fedakarlık yapmak gerekir. Bir şeylerden hoşlanmasanız dahi ona cevap vermemek bir fedakarlıktır. İçiniz kan ağlasa bile susmayı becerebilmek, sessiz kalabilmek bir fedakarlıktır. Bu sessizliğimizin nedeni Beşiktaş camiasının kaosa girmemesi, marka değerinin zarar görmemesi adına. Beşiktaş camiası, akıllıdır, zekidir, tecrübelidir, bilgedir. Konuşmaların değerlendirmesini kendileri yapacaktır. Beşiktaş'ın marka değerine zarar vermemek adına gerekirse susmayı, içime atmayı becerebilmeliyim." diye konuştu.

"Bugüne kadar yaşadıklarım benden önce yapılan kontratların yükünü taşımaktı"

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, yakın zamanda seçime gideceğiyle ilgili iddialarla ilgili şunları kaydetti:

"Bu camiada 5-6 ay önce seçim yaşadık. Bu seçim sürecinden bir süre önce herkesin katılmasının ne kadar önemli olduğunu ifade etmiştim. Bir seçim oldu. İşin ilginç tarafı o gün seçime katılmayanların bugün seçim havası yaratmak isteme sebebini anlamış değilim. Kimileri bırakacağımı, kimileri yorulduğumu düşünebilir. Altı aydır kötü bir şey yapmadık ve daha da iyiye gidiyoruz. Borcu yönetmek varlığı yönetmekten daha zordur. 2010-2011 sezonundan ikinci başkanlığa geldiğim zamandan bugüne kadar tamamen borç yönetiyoruz. Varlığı yönetmedik. Hem bundan önceki hem de şu andaki yöneticilerimden çok memnunum. Onları son derece başarılı buluyorum. Onlarla başardığımız birçok şey oldu.

Pandemi döneminde şampiyon olduk. Uzun süredir yönetmeye çalıştığımız bir borç yükü var. Geldiğim günden bu yana ödenmeyen ne bir maaş ne de fatura söz konusudur. Beşiktaş Kulübünü mali anlamda son derece iyi idare ettiğimizi düşünüyorum. Benim yaşadığım dönemde 300 milyon liralık bir zarar söz konusu. Beşiktaş'ta ilk defa kendime ait dönemi yaşayacağım. Bugüne kadar yaşadıklarım benden önce yapılan kontratların yükünü taşımaktı.

Sadece 700 milyon lira, yan tarafta koşan futbolcuların maaşlarını ödemediğimizi düşündüğünüzde yaklaşık 400 milyon lira artıya geçecektik. Kaldı ki pandemi döneminde 115 milyon avro kayıp söz konusu. Pandemi hiçbir şey yaşanmamış gibi unutuluyor. Pandemi ve yanda koşan, katkı vermeyen futbolculara ödenen maaşlardan kurtulabilseydik bugün Beşiktaş'ın 3 milyar lira az borcu olurdu. Yılda 1 milyar lira faiz ödeyen bu kulübün hala borçlarını ödeyebilmesini bir başarı olarak görüyorum. Bunları da gözleri kör olup görmeyen arkadaşlara hatırlatarak olaylara dikkatli ve iyi niyetli bakmalarını, gördüklerini de samimice itiraf etmelerini tavsiye ediyorum."

"Böyle bir kaosa şu anda gerek yok"

Ahmet Nur Çebi, taraftarlar üzerinden yönetiminin düşürülmeye çalışıldığını ileri sürerek, "Belirli hareketlerle, konuşmalarla, çok genç taraftar kardeşlerimizi kötü emmelleri için kullanarak bir yere varamayacaklarını herkesin bilmesini istiyorum. Bu senenin birlik ve beraberlik yılı olmasını rica ettim ama kimin arkadan ne yaptığını çok iyi biliyorum. Hiçbir Beşiktaşlıya başkan ve yönetimini taraftar üzerinden düşürmeye çalışmasını doğru bulmuyorum. Yapılanların farkındayım. Yapmayın, burası Beşiktaş. Kaosa gerek yok. Görev geldiği zaman herkes bunu üstlenmesini bilecek bir camiadır." ifadelerini kullandı.

"Başkan adaylığı konuşulan Tevfik Yamantürk'ün divan kurulu başkanlığında kalmasını doğru buluyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine Çebi, "Beşiktaş kurumları içinde Beşiktaş'a muhalefet olmaz, yapamazsınız. Birlik ve beraberlik olmak zorundadır. Eğer niyetiniz muhalefet olmaksa buradan yapamazsınız, bırakıp muhalefete geçersiniz. Ben böyle bir şey algılamıyorum ama kamuoyunda böyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Kimin böyle bir niyeti varsa gerekçeleriyle bunu söylemeli ve kurumlardaki görevlerinden ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Ancak böyle bir kaosa şu anda gerek yok. Herkes oturduğu yerde otursun. İşimiz, gücümüz Beşiktaş'a hizmet etmek. Birbirimizle itişmenin anlamı yok. Geçen yaşanan olay bir talihsizlik ve hatadır. Camianın da gereken değerlendirmeyi yaptığını biliyorum. Ben camiama güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Beklentilerim, isteklerim ve arzularım çok fazla"

Ahmet Nur Çebi, futbol takımıyla ilgili beklenti, istek ve arzularının çok fazla olduğunu ancak teknik ekip, futbolcular ve yöneticilerin bunları karşılayacak kapasitede olduğunu söyledi.

Kamp döneminde teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcuların istekli ve gayretli olduğuna değinen Çebi, "Birlik beraberlik içinde, mutlu ve huzurlu bir ortam içinde çalışıyoruz. Ligin en iyi takımlarından bir tanesiyiz." dedi.

Görev süresinde 5 teknik direktör değiştirdiği yönündeki söylemlerin doğru olmadığını dile getiren Çebi, kendisinin sadece Sergen Yalçın, Valerien Ismael ve Şenol Güneş ile çalıştığını aktardı.

Öner Karaveli döneminin geçiş süreci olduğunu aktaran Beşiktaş Kulübü Başkanı, "Valerien de kendine göre bir değerdi. Şenol hocam şu anda benim hocamdır ve yola devam edeceğiz. Benim beklentilerim, isteklerim ve arzularım çok fazla. Ben gereğini yapıyorum, çalışıyorum, kulübün 1 lirasına zarar gelmemesi ve arkadaşlarım maaşlarını alsın diye enerji harcıyorum. Bunun karşılığını almak istemem benim en doğal hakkım. Hocalarımın, futbolcularımın ve ekibimin bunun karşılığını verecek kapasitede olduğunu çok iyi biliyorum." şeklinde görüş belirtti.

"(Caner transferi) Bugün için gündemimizde yok"

Ahmet Nur Çebi, Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin'in bugün için gündemlerinde olmadığını dile getirdi.

Transfer dönemi öncesinde 6 maç yapacaklarını aktaran Çebi, "Altı maç bitmeden transfer ihtiyacı nedir, kim gelir, kim gider diye konuşmayacağımıza karar verdik. Caner çok sevdiğim, hırsını beğendiğim bir futbolcu. Bizim de formamızı giydi. Kendisini çok severim ama iş başka, aşk başka. O gün ona ihtiyaç var mı bakacağız. Yoksa zaten olmayacak. İhtiyaç varsa ona mı var, başkasına mı var, ekonomisi veya kimyası nasıl olur bakacağız. Bunlar bu günün konusu değil. Caner için ne yok diyebilirim ne var diyebilirim ama bugün için gündemimizde yok." diye konuştu.

Çebi, ara transfer döneminde takıma takviye yapıp yapmayacaklarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 2-3 ay önce düzgün transferler yaptığımızı düşünüyoruz. Sakatlıklardan, eksiklerden ya da performans düşüklüğünden dolayı bir şeylerin değişmesi gerekiyorsa, bir transfer gerekiyorsa bunun olabileceği ocak ayı trasnfer dönemidir. Hocamızla yaptığımız değerlendirmede takımdaki arkadaşların iyi futbolcular olduğu, geçmişlerdeki performanslarının malum olduğu ve önümüzde 6 maçlık bir süre olduğu konusunda mutabakat sağladık. Değerlendirme yapılması gerekirse 6 maç sonunda yapılacaktır. Belki de gerekmeyecektir. Umarım böyle olur."

Yabancı oyuncu kuralı

Beşiktaş Kulübü Başkanı, mevcut yabancı oyuncu kuralının yanlış olduğunu ancak bu kural kapsamında yaptıkları harcamaların hesabını sormasının en doğal hakkı olduğunu söyledi.

Sezon başında Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) veridiği karar kapsamında transfer operasyonu gerçekleştirdiklerini aktaran Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, federasyonun aldığı karara istinaden transferlerimizi yaptık. Yerli futbolcu oynaması mecburiyetinden yola çıkarak düşünmediğimiz transferleri yapmak durumunda kaldık. Bir bütçe ayırdık ve harcama yaptık. Bu saatten sonra serbest denildiğinde benim kayıplarımı kimin karşılayacağını sormak zorundayım. Madem böyle olacaktı bana neden para harcattınız. Yurt dışından bir futbolcuyu sıfır bonservisle alabilme imkanım varken bir yerli futbolcuya 2 milyon avro ödeme yaptırıyorsanız buna saygı duyuyorum. Karar TFF olarak sizindir ama arkasında duracaksınız."

Futbolcuların kurallarla değil çalışmalarının karşılığında formayı alması gerektiğini vurgulayan siyah-beyazlı kulübün başkanı, şunları kaydetti:

"Avrupa'daki futbol takımlarıyla yarışmayı arzu edeceksiniz ama futbolcunuzun Avrupalı bir futbolcuyla yarışmasına engel olacak bir karar alacaksınız. Bu bir çelişkidir. Eğer benim takımlarım, milli takımım yurt dışında Avrupalı takımlarla dişe diş mücadele edecekse benim futbolcularım yapacaktır. Bırakın bizim futbolcularımız koyulan kuralla forma şansı bulmasınlar. Kendi bileklerinin hakkıyla formaları almayı becersinler. Bu karar çocuklarımızın yarışmacı ve rekabetçi ruhlarını törpülemiştir. Bu kararı Türk futbolu adına sağlıklı bulmuyorum. Ancak içinde bulunduğum durum nedeniyle bana verilen zararın telafisini istemenin en doğal hakkım olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımıza, 'Onlarla rekabet etmek zorundasınız. Çıkın rekabet edin, çalışın.' mesajının verilmesi lazım. Türk futbolcularımızın kimseden eksik tarafı yok. Ancak onları rekabetten ve çalışmadan uzaklaştıracak bu siyaseti doğru bulmuyorum."

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Futbol AŞ'de yönetim kurulu üyesi sayısını artırırken camiadan daha fazla insanın yönetimlere katılmasını, kulübe hizmet etmesini amaçladığını dile getirdi.

Dünya Kupası'nda Fas-Hollanda finali istiyor

Ahmet Nur Çebi, Katar'da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile Hollanda'nın final oynamasını istediğini belirtti.

Siyah-beyazlı futbolculardan Romain Saiss'in Fas, Wout Weghorst'un ise Hollanda'da forma giydiğini hatırlatan Çebi, "Size ait olan her şeyin değerli olması mutlu edecektir. Saiss ve Weghorst bizim futbolcumuz. Şu anda Dünya Kupası'nda Türkiye'den devam eden 2 futbolcu. Bu transferleri yapan herkese teşekkür ediyorum. Saiss ve Weghorst'un olduğu takım kupayı kaldırsın. Ben ikisini de destekliyorum. Saiss ve Weghorst karşı karşıya kaldığı bir final çok keyifli olur. O zaman seçim yapamam. İki futbolcumla da gurur duyuyorum. İnşallah başarılı olurlar, inşallah finali Hollanda ile Fas oynar." diyerek sözlerini tamamladı.