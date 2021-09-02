Geçen sezon 42 maça çıkan ve 22 gol, 14 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki Mergim Berisha ve geçen sezon Köln forması giyen 25 yaşındaki Max Meyer, şu an bir otelde konaklıyor.

İki futbolcunun kulüp binasına gelerek özel çekimleri yapmaları ve imzaları atmaları bekleniyor.