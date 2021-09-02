Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 12:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Berisha ve Meyer Fenerbahçe için İstanbul'da
Sarı lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Red Bull Salzburg'un forveti Mergim Berisha ve Alman orta saha Max Meyer Denerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.
Geçen sezon 42 maça çıkan ve 22 gol, 14 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki Mergim Berisha ve geçen sezon Köln forması giyen 25 yaşındaki Max Meyer, şu an bir otelde konaklıyor.
İki futbolcunun kulüp binasına gelerek özel çekimleri yapmaları ve imzaları atmaları bekleniyor.
Etiketler: Fenerbahçe Süper Lig Transfer Haberleri
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