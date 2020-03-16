Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Batuhan Çiftçi Tokyo 2020 vizesi aldı
[Fotoğraf: AA]
Milli sporcumuz Batuhan Çiftçi, Bulgar rakibi Daniel Asenov'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesini aldı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa kota müsabakaları 52 kilo son 16 turunda ringe çıkan milli sporcumuz Batuhan Çiftçi, Bulgar rakibini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesini aldı.
Etiketler: Milli sporcumuz Batuhan Çiftçi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabaka 2020 Tokyo Olimpiyat OyunlarıSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 22:57
Son Haberler
- 23:25
- 23:20
- 23:14
- 23:01
- 22:44
Sıradaki Haber
Süper Lig'in 26. haftası "sessiz" geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz