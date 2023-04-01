Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

Ligde oynadığı son 4 maçta yalnızca 1 puan alabilen Medipol Başakşehir, 41 puanla ligde 6. basamakta yer alıyor.

MKE Ankaragücü ise yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas yönetimindeki ilk maçına Medipol Başakşehir deplasmanında çıkacak. Ligde 25 puanı bulunan MKE Ankaragücü averajla 15. sırada haftaya girdi.

Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadeleyi Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

19. dakikada sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında, Lima'nın penaltı noktası civarına yaptığı ortaya Aleksic kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.

23. dakikada ev sahibi takım bir kez daha gole yaklaştı. MKE Ankaragücü ceza sahası önünde topla buluşan Szysz'in sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Gökhan soluna uzanıp topu çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

GOL - 36. dakikada Başakşehir öne geçti. Ömer Ali Şahiner'in savunmanın arkasına gönderdiği uzun topu rakip ceza sahasında kontrol etmek isteyen Serdar Gürler, yükseklik kazanan meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla kaleci Gökhan'ın üzerinden ağlara gönderdi. 1-0.

43. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Taylan Antalyalı ile yaptığı verkaçla Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Emre Kılınç, açısını düzeltip sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar.

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Lima, Szysz, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Serdar Gürler, Figueiredo.

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Kitsiou, Radakovic, Atakan Çankaya, Hasan Ali Kaldırım, Diack, Taylan Antalyalı, Mujakic, Moreira, Emre Kılınç, Sowe.

Gol: Dk. 36 Serdar Gürler (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 40 Emre Kılınç (MKE Ankaragücü), Dk. 44 Aleksic (Medipol Başakşehir)