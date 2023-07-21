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Spor
AA 21.07.2023 16:49

Başakşehir Dimitris Pelkas'ı kadrosuna kattı

RAMS Başakşehir, Yunan futbolcu Dimitris Pelkas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Başakşehir Dimitris Pelkas'ı kadrosuna kattı
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