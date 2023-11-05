Başakşehir Ankaragücü'nü konuk ediyor

Başakşehir Fatih Terim Stadı'na saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor.

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Ligdeki son 6 maçında tek galibiyet alabilen RAMS Başakşehir, 8 puanla haftaya 17. sırada giriyor.

Son 3 maçından 2'sini kazanan Emre Belözoğlu yönetimindeki başkent ekibi MKE Ankaragücü ise 12 puanla 11. sırada bulunuyor.

RAMS Başakşehir'de kart cezalısı Dimitris Pelkas bu mücadelede forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde sakatlıkları süren kaleci Muhammed Şengezer ile savunma oyuncusu Edgar Ie'nin de forma giymesi beklenmiyor.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Çağdaş Altay, Ömer Tevfik Özkoç, Murat Altan