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Spor
TRT HABER/TRT SPOR 05.11.2023 15:45

Başakşehir Ankaragücü'nü konuk ediyor

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Başkent ekibini çalıştıran Emre Belözoğlu, eski takımına karşı galibiyet arıyor.

Başakşehir Ankaragücü'nü konuk ediyor

Başakşehir Fatih Terim Stadı'na saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den  canlı takip edebilirsiniz...

Başakşehir Ankaragücü'nü konuk ediyor

Ligdeki son 6 maçında tek galibiyet alabilen RAMS Başakşehir, 8 puanla haftaya 17. sırada giriyor.

Son 3 maçından 2'sini kazanan Emre Belözoğlu yönetimindeki başkent ekibi MKE Ankaragücü ise 12 puanla 11. sırada bulunuyor.

RAMS Başakşehir'de kart cezalısı Dimitris Pelkas bu mücadelede forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde sakatlıkları süren kaleci Muhammed Şengezer ile savunma oyuncusu Edgar Ie'nin de forma giymesi beklenmiyor.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Çağdaş Altay, Ömer Tevfik Özkoç, Murat Altan

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