Çok Bulutlu 4.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 30.04.2023 01:36

Barcelona şampiyonluğa yürüyor

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında lider Barcelona sahasında oynadığı maçta Real Betis'i 4-0 mağlup etti.

Barcelona şampiyonluğa yürüyor
[Fotograf: AA]

Barcelona, Andreas Christensen (Dk. 14), Robert Lewandowski (Dk. 36) ve Raphinha'nın (Dk. 39) golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Ataklarını ikinci yarıda da sürdüren Katalan ekibi, 82. dakikada Guido Rodriguez'in kendi kalesine attığı golle skoru belirledi.

Real Betis'te 33. dakikada kırmızı kart gören Edgar Gonzalez Estrada takımını 10 kişi bıraktı.

Betis, beş oyuncu değiştirme hakkını kullandıktan sonra kaptan Joaquin'in 80. dakikada sakatlanarak oyuna devam edememesi sonrasında sahada 9 kişi kaldı.

Puanını 79'a çıkaran Barcelona, ikinci sıradaki Real Madrid'in 11 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Real Betis ise 49 puanla 6.lıkta kaldı.

La Liga'da gol krallığı yarışı

Diğer yandan La Liga'da gol krallığı yarışında zirvedeki mücadele bu hafta hareketlendi.

Real Madrid'den Karm Benzema'nın Almeria karşısında hat-trick yaparak toplam gol sayısını 17'ye çıkarmasına tek golle karşılık veren Barcelona'nın Polonyalı forveti Lewandowski 19 golle liderliğini sürdürdü.

Gol krallığı yarışında Getafe'den Enes Ünal ve Espanyol'dan Joselu 13'er golle 3. sırada yer alıyor.

ETİKETLER
Barcelona La Liga
Sıradaki Haber
Fransa Kupası'nda 66 yıl sonra bir ilk
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:20
AK Parti'nin Büyük Ankara Mitingi bugün yapılacak
01:49
Samsun’da bir restoranda çıkan yangın söndürüldü
01:30
Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun TOKİ iddiasına tepki
01:29
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Biz 85 milyonun oyuna talibiz
00:57
Çavuşoğlu'ndan 'Rusya-Ukrayna Savaşı: Türkiye'nin Çabaları' paylaşımı: Küresel gıda krizini engelledik
00:41
Rize'de hafif ticari araç dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı
Fenerbahçe Sivas'ta üç golle sevindi
Fenerbahçe Sivas'ta üç golle sevindi
FOTO FOKUS
Alev alan göktaşı Meksika'da geceyi aydınlattı
Alev alan göktaşı Meksika'da geceyi aydınlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ