Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 22:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bandırmaspor'da pozitif sayısı 9'a yükseldi
TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da 1 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, bugün yapılan Covid-19 testlerinde 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlandı.
Takımda Covid-19'a yakalanan kişi sayısı, 6 futbolcu ve 3 personel olmak üzere 9'a yükseldi.
Bugün yapılan Covid-19 testlerinde 1 futbolcumuzda daha pozitif bulguya rastlanmıştır. Pozitif sayımız futbolcularımızda 6, personelimizde 3; toplamda 9 olmuştur. Camiamıza geçmiş olsun. pic.twitter.com/iLb2bfvD2M— Royal Hastanesi Bandırmaspor (@Bandirma_SK) November 21, 2020
Etiketler: Koronavirüs
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