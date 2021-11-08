Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası sona erdi. Türkiye organizasyonda 2'si gümüş, 8'i bronz 10 madalya elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da milli güreşçileri tebrik için mesaj yayımladı. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu sözlere yer verdi:

"Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 1 gümüş, 3 bronz, serbest stilde 1 gümüş, 2 bronz ve kadınlarda 3 bronz madalya kazanarak ülkemizi dünya sahnesinde temsil eden milli güreşçilerimizi tebrik ediyorum. Ata sporumuzun genç pehlivanlarının, bundan sonraki spor hayatlarında birçok kez ülkemizi gururla temsil edeceğine ve daha nice başarılar kazanacağına ağabeyleri olarak yürekten inanıyorum. Sporcularımızın yetişmesinde ve başarısında emeği geçen, başta aileleri olmak üzere herkese milletim adına teşekkür ediyorum."