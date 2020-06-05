Kasapoğlu, sosyal medya hesabında fidan diktiği görüntüleri paylaştı.

"Bize emanet edilen dünyaya, her solukta istifade ettiğimiz çevreye vefa göstermek boynumuzun borcu. Belki derdimize çare bir çiçektir diye, günün hatırasına Bakanlığımızın bahçesini fidanlar ve çiçeklerle süsledik. Dünya Çevre Günü kutlu, farkındalığımız daim olsun."