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Bakan Kasapoğlu'ndan 5 Haziran Dünya Çevre günü mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kasapoğlu, sosyal medya hesabında fidan diktiği görüntüleri paylaştı.
"Bize emanet edilen dünyaya, her solukta istifade ettiğimiz çevreye vefa göstermek boynumuzun borcu. Belki derdimize çare bir çiçektir diye, günün hatırasına Bakanlığımızın bahçesini fidanlar ve çiçeklerle süsledik. Dünya Çevre Günü kutlu, farkındalığımız daim olsun."
Bize emanet edilen dünyaya, her solukta istifade ettiğimiz çevreye vefa göstermek boynumuzun borcu...— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) June 5, 2020
Belki derdimize çare bir çiçektir diye, günün hatırasına Bakanlığımızın bahçesini fidanlar ve çiçeklerle süsledik. #DünyaÇevreGünü kutlu, farkındalığımız daim olsun. pic.twitter.com/AGneEpSs5D
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