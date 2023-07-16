Bakan Bak'tan 'Filenin Sultanları'na tebrik mesajı

Bakan Bak, 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde ev sahibi ABD'yi 3-1'lik skorla mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Twitter hesabından yayımladığı paylaşımla tebrik etti.
Harikasınız #FileninSultanları!????????— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) July 16, 2023
ABD’yi mağlup ederek finale yüklesen milli takımımıza şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum.????????
pic.twitter.com/we9lflndT6
Bak paylaşımında, "Harikasınız Filenin Sultanları. ABD'yi mağlup ederek finale yüklesen milli takımımıza şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" dedi.