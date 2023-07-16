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Spor
DHA 16.07.2023 08:48

Bakan Bak'tan 'Filenin Sultanları'na tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Bak'tan 'Filenin Sultanları'na tebrik mesajı

Bakan Bak, 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde ev sahibi ABD'yi 3-1'lik skorla mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Twitter hesabından yayımladığı paylaşımla tebrik etti.


Bak paylaşımında, "Harikasınız Filenin Sultanları. ABD'yi mağlup ederek finale yüklesen milli takımımıza şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" dedi.

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Osman Aşkın Bak A Milli Kadın Voleybol Takımı
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