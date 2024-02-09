Babalarının antrenörlük yaptığı ikiz kayakçıların hedefi milli forma

İlçede 20 yıl amatör ligde futbol antrenörlüğü yapan 55 yaşındaki Hakan Keysan, oturduğu mahallenin yakınlarındaki kayak tesisinin etkisiyle 2012'de Kayak ve Doğa Spor Kulübünü kurdu.

Kayak branşında kendini geliştirerek antrenörlük yapmaya başlayan Keysan, Nikfer Mahallesi'ndeki birçok çocuğu bu spora yönlendirerek müsabakalara katılmalarına öncülük etti.

[Fotoğraf: AA]

Çift yumurta ikizi olan çocukları İzlem ve Görkem'i 7 yaşındayken kulüp bünyesine dahil eden Keysan, onları sürekli çalıştırarak kendilerini geliştirmelerini sağladı.

Katıldıkları ulusal müsabakalarda çeşitli dereceler elde eden 18 yaşındaki ikizler, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen Alp Disiplini 1. etap yarışlarına katıldı.

Yarışlarda birbirlerinin en büyük destekçisi olan ikizler, Hakkari'de de milli takım forması giyebilmek için ter döktü.

[Fotoğraf: AA]

Hakan Keysan: Her yarışa birlikte gidiyoruz

Baba Keysan, Hakkari'deki yarışlar için çocuklarıyla kente geldiğini ve güzel bir ortamda yarışmaya katıldıklarını söyledi. Keysan, çocuklarına antrenörlük yaptığını belirtti.

"İzlem yıllardır iyi dereceler alıyor. Görkem de son eleme yarışında 3. olarak lige yükseldi. Yıllardır çocuklarım da benimle bu sporun içindeler. Bu spordan hiç kopmadılar. Birlikte çalışma yapıyoruz. Her yarışa da birlikte gidiyoruz. Çocuklarımın aynı zamanda sporcularım da olması güzel bir duygu. En önemlisi de onların sporu hayatın bir parçası haline getirmesiydi. Spor yapmayı seviyorlar. İzlem milli forma için hep kapının eşiğinden dönüyor. Ama ikisinin de hedefi milli takım."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Görkem Keysan: Çocukluğumdan beri kayak yapıyoruz

Görkem Keysan ise eleme yarışlarından sonra ilk kez bu düzeyde bir yarışmaya katıldığını dile getirdi. Görkem, eleme yarışlarında iyi bir performans ortaya koyduğunu anlattı.

"Burada da amacım yarış heyecanına alışmak. Uzun zamandır lige girmek istiyordum. Bu sene başardım. O da hedeflerimden biriydi. Gelecek sene daha iyi işler başarabileceğimi düşünüyorum. Milli takıma girmek istiyorum. Çocukluğumdan beri kayak yapıyoruz. Hayatımızın bir parçası oldu. Gelecek açısından da iyi oldu kayak. Mahallemizdeki çocuklar da bu sporu yapıyor. Biz de orada başladık."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

İzlem Keysan da Hakkari'daki merkezin pistleri ve kar kalitesiyle çok güzel bir yer olduğunu ifade etti.

"Hakkari küçük ve güzel bir il. Kardeşimle birlikte yarışa katılmak güzel oluyor. Yarıştan önce birbirimize destek oluyoruz. Babam ve kardeşimle her durumu paylaşabiliyorum. 11 yıldır bu sporu yapıyorum. Babam sayesinde başladım. Uzun süredir milli takıma girmek istiyorum. Hep son anda bu fırsatı kaçırıyorum. Bu sene daha çok çalışıp bunu başarmak istiyorum."