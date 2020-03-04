Aytemiz Alanyaspor, 90+2. dakikada Fernandes'in attığı golle ikinci maç öncesi büyük avantaj sağladı.

Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci karşılaşması 22 Nisan Çarşamba günü Alanya'da oynanacak.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

İLK TEHLİKE ALANYASPOR'DAN 9. dakikada savunma arkasına sarkan Cisse'nin sol çaprazdan çektiği şutu kaleci Ferhat kornere çeldi.

23. dakikada Efecan Karaca'nın pasında topla buluşan Salih Uçan'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta çıktı.

26. dakikada Fraport TAV Antalyaspor'un sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın noktada kazanılan serbest vuruşu Fredy kullandı. Fredy'in ceza sahasına gönderdiği ve Aytemiz Alanyaspor savunmasından dönen meşin yuvarlağı ceza sahası dışında önünde bulan Ufuk Akyol'un şutunda top üstten dışarıya gitti.

33. dakikada Fredy'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

44. dakikada ceza sahasına giren Cisse'nin sağ çaprazdan şutunda top az farkla yandan dışarıya gitti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

64. dakikada Aytemiz Alanyaspor, 10 kişi kaldı. Hakem Alper Ulusoy, VAR incelemesi sonucunda, Fraport TAV Antalyaspor'un tehlikeli atağında, Welinton'un ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle bu oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

75. dakikada ceza sahasında topla buluşan Ersan Gülüm'ün altıpas üzerinden şutunda top, üstten auta çıktı.

88. dakikada Efecan Karaca'nın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda Fredy, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

GOL-ALANYASPOR UZATMADA ATTI 90+2. dakikada Salih Uçan'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan kurtulup kale önünde vuruşunu yapmaya başaran Fernandes'in şutu ağlarla buluştu. 0-1

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 1-0 kazandı.

Stat: Antalya

Hakem: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey

Fraport TAV Antalyaspor Antalyaspor: Ferhat, Salih (Dk. 78 Gustavo Blanco), Celustka, Ersan, Eren , Ufu, Ndinga, Mukaiur (Dk. 46 Amilton), Fredy, Sinan, Jahovic (Dk. 65 Podolski)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur, Caulker (Dk. 46 Welinton), Tzavellas, N'sakala, Ceyhun, Siopis (Dk. 18 Bakasetas), Efecan, Salih, Fernandes, Cisse (Dk. 90 Yacine Bammou)

Sarı kart: Dk. 25 Salih Uçan, Dk. 52 N'sakala, Dk. 54 Onur (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 39 Paul Mukairu, Dk. 51 Eren, Dk. 79 Delvin N'Dinga (Fraport TAV Antalyaspor Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 64 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)

Gol: Dk. 90+2 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)