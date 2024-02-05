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Spor
AA 05.02.2024 11:20

Avrupa'nın 5 büyük liginde liderler zirvedeki yerini korudu

Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

Avrupa'nın 5 büyük liginde liderler zirvedeki yerini korudu

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesindeki yerini korudu.

Lider Liverpool, Arsenal'e yenilmesine rağmen liderliğini sürdürdü

Zirve yarışının kıyasıya geçtiği İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, deplasmanda lig ikincisi Arsenal'e 3-1 yenildi.

Bu sonuçla, Arsenal, üst üste üçüncü galibiyetini alırken lig lideri Liverpool ise 15 hafta sonra kaybetti.

Liderlik mücadelesi veren bir diğer ekip Manchester City ise bu akşam deplasmanda Brentford ile karşılaşacak.

Premier Lig'de 23. haftasında 51 puanlı Liverpool lider, 49 puanlı Arsenal ikinci, iki maçı eksik Manchester City ise 46 puanla üçüncü sırada yer aldı.

LaLiga'da Real Madrid beraberliğe rağmen zirvede

Liderlik mücadelesinde büyük heyecanın yaşandığı bir diğer lig olan İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında oynanan derbi maçta Real Madrid sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Barcelona ise deplasmanda Deportivo Alaves'i 3-1 yenerken Girona da konuk ettiği Real Sociedad ile golsüz berabere kaldı.

Puanını 58'e çıkaran Real Madrid liderliğini korusa da şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Girona (56 puan) ile arasındaki puan farkını artırmak için önemli bir avantajı kaçırdı.

La Liga'da 3. Barcelona'nın 50, 4. Atletico Madrid'in ise 48 puanı bulunuyor.

Bundesliga'da Sacha Boey ilk maçına çıktı, Bayern Münih kazandı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 20. haftasında Bayern Münih, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 3-1 yendi.

Galatasaray'dan transfer edilen Sacha Boey, 62. dakikada oyuna girerek Bayern Münih formasıyla ilk maçına çıktı.

Lider Bayer Leverkusen ise Darmstadt 98 deplasmanında 2-0 kazandı.

Bundesliga'da Bayer Leverkusen, 52 puanla zirvedeki yerini korudu. Bayern Münih ise liderin iki puan gerisinde takibini sürdürdü. Stuttgart ise 40 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Inter, Juventus'u tek golle geçti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında lider Inter, Juventus'u 37. dakikada Federico Gatti'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu mücadelenin tamamında, Juventus'ta Kenan Yıldız ise 66 dakika görev aldı.

Öte yandan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı tribünden takip etti.

Üst üste 4. galibiyetini alan Inter, 57 puana ulaştı ve maç eksiğine rağmen liderliğini sürdürdü. Ligde 17 hafta sonra yenilerek ikinci mağlubiyetini yaşayan Juventus ise 53 puanla ikinci sırada bulunuyor. Milan ise Frosinone'yi deplasmanda 3-2 kazanarak puanını 49'a çıkardı ve ligde 3. sırada yer aldı.

PSG hata yapmadı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) 20. haftasında PSG, deplasmanda Strasbourg'u 2-1 yendi. Zirve takipçilerinden Nice, Brest ile golsüz berabere kaldı.

Ligde 47 puanlı PSG lider koltuğundaki yerini sağlamlaştırırken 39 puanlı Nice ikinci, 36 puanlı Brest ise üçüncü sırada yer aldı.

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