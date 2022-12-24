Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi 15:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası Ankara'da başladı
[AA arşiv]
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2022-2023 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Ankara'da başladı.
Ümitköy Spor Kompleksi'ndeki kupaya Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'den 18 kulüpten toplam 71 sporcu katılıyor.
Organizasyonda, "Basic", "intermediate" ve "advanced" seviyeleri ile gençler ve büyükler kategorilerinde yarışlar yapılacak.
İki gün sürecek şampiyona yarın yapılacak madalya töreni ile sona erecek.
Etiketler: Ankara
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