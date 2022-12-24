Ümitköy Spor Kompleksi'ndeki kupaya Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'den 18 kulüpten toplam 71 sporcu katılıyor.

Organizasyonda, "Basic", "intermediate" ve "advanced" seviyeleri ile gençler ve büyükler kategorilerinde yarışlar yapılacak.

İki gün sürecek şampiyona yarın yapılacak madalya töreni ile sona erecek.