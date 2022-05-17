Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arsenal'ın UEFA Şampiyonlar Ligi umudu azaldı
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Newcastle United, Arsenal'ı 2-0 mağlup etti.
İlk 4'e girerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Arsenal, haftaya 14. sırada başlayan Newcastle United'a konuk oldu.
Ev sahibi ekip, White'ın (kendi kalesine) 55 ve Guimaraes'in 85. dakikada attığı gollerle karşılaşmayı kazandı.
Newcastle United, puanını 46'ya yükseltti. 66 puanda kalan Arsenal ise son maçlar öncesi Tottenham'ın 2 puan arkasında 5. sırada yer aldı.
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