Son 32 turunda Finlandiya'dan Ford Levoranta'yı her iki maçta da mağlup eden İtalya temsilcisi Valsa Group, son 16 turunda Arkas Spor'un rakibi oldu. Arkas Spor, Belçika'dan Caruur Volley'i 3-2 ve 3-1'lik skorlarla saf dışı bırakarak kupada adını bir üst tura yazdırmıştı.

Daha önce Arkas Spor'da mücadele eden milli voleybolcu Adis Lagumdzija, Valsa Group formasıyla hem Arkas Spor'a hem de kardeşi Mirza Lagumdzija'ya rakip olacak.

Eşleşmenin ilk maçı, 29-30 Kasım veya 1 Aralık'ta İzmir'de, rövanş karşılaşması ise 13-14 veya 15 Aralık'ta İtalya'nın Modena kentinde oynanacak.