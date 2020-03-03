Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak müsabakada, Estonya'dan Risto Strandson ile Bulgaristan'dan Lyubomir Sirakov hakem ikilisi görev yapacak.

Eşleşmenin ilk maçında İstanbul'da rakibini 3-1 mağlup ederek avantajı eline geçiren Galatasaray HDI Sigorta, bu müsabakayı 3-2 kaybetmesi halinde dahi adını yarı finale yazdıracak.

İzmir temsilcisinin rakibini en fazla 1 set vererek yenmesi durumunda, yarı finale yükselecek ekip oynanacak altın setin ardından belli olacak.

Avrupa kupalarında 109. maçına çıkacak Arkas Spor, daha önceki 108 müsabakada 57 galibiyet ve 51 yenilgi aldı.

Yarı finale kalacak takımın rakibinin belli olacağı Leo Shoes (İtalya)-GFC Ajaccio (Fransa) karşılaşması, İtalya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Bu eşleşmenin ilk maçında İtalyan ekibi, rakibini deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.