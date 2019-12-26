Ara transferin başlamasına kısa bir süre kala Arda Turan'dan dikkat çekici bir paylaşım geldi.

32 yaşındaki yıldız oyuncu, Instagram hesabından "Aslan Kral' adlı animasyon filmini izlerken çektiği bir videoyu gönderi olarak paylaştı. Sarı-kırımızı ekiple ilişkilendirilen ve "Arda Galatasaray'a dönecek" iddialarını daha da alevlendiren bu gönderi, sosyal medyada gündem oldu.

Buzları eriten hareket

Fatih Terim ile Arda Turan'ın arası, A Milli Takım'ın EURO 2016'daki kampında yaşanan krizin ardından açılmıştı. Yıldız oyuncu, bu sezon oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı öncesinde deneyimli çalıştırıcının elini öperek aralarındaki buzları eritmişti.

Terim, "Bu Arda adamın kalbine de girer, gönlüne de girer" demişti

Fatih Terim de maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Ben çok şaşırdım, beklemiyordum. Evlatlar bazen kızdırıyor. Bazen şaşırtıyor. Bazen de duygulandırıyor. Benim tanıdığım o eski Arda'yı görür gibi oldum bugün. Ben de çok duygulandım açıkçası. İnşallah onun da el öpenleri çok olur. Benim bıraktığım, benim yetişmesinde katkıda bulunduğum Arda, bu Arda. Bu Arda adamın kalbine de girer, gönlüne de girer tabii ki. O gün o söylemimi hak ediyorsa, bugün de bu söylemimi hak ediyor" demişti.

Yeniden "Aslan" mı olacak?"

Bir süredir Arda Turan'ın, Ocak ayında sarı-kırmızılı formayı yeniden giyebileceği iddia ediliyor.

Başakşehir'den yeşil ışık

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk ile Başkanı Göksel Gümüşdağ da Arda’nın Galatasaray’a gitmek istemesi halinde kolaylık göstereceklerini açıklamıştı.

Kaynak: TRT SPOR