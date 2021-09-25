Haber Giriş: 25 Eylül 2021 Cumartesi 15:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Antalyaspor'un rakibi Yeni Malatyaspor
Süper Lig'in 7. haftasında Fraport-Tav Antalyaspor, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Antalya Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetecek.
Ligde 3 maçtır kazanamayan Antalyaspor kötü gidişe dur demek için sahaya çıkacak. Kırmızılı beyazlılar 5 puanla 17. sırada yer alıyor.
Son 3 karşılaşmasından puansız ayrılan Yeni Malatyaspor da bu olumsuz seriyi sona erdirmenin peşinde. Sarı siyahlı ekip ise 6 puanla 6. sırada kendine yer buldu.
Etiketler: Antalyaspor Yeni Malatyaspor Süper Lig
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