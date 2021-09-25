Antalya Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetecek.

Ligde 3 maçtır kazanamayan Antalyaspor kötü gidişe dur demek için sahaya çıkacak. Kırmızılı beyazlılar 5 puanla 17. sırada yer alıyor.

Son 3 karşılaşmasından puansız ayrılan Yeni Malatyaspor da bu olumsuz seriyi sona erdirmenin peşinde. Sarı siyahlı ekip ise 6 puanla 6. sırada kendine yer buldu.