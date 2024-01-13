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Spor
AA 13.01.2024 13:35

Antalyaspor Trabzonspor'u evinde yenmek istiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un başkanı Sinan Boztepe, "Trabzonspor karşılaşmasına iyi hazırlandık. İnşallah sahamızda 3 puan alacağız. Bizim için önemli bir maçta önemli bir galibiyet olacak." dedi.

Antalyaspor Trabzonspor'u evinde yenmek istiyor
[Fotograf: AA]

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, teknik direktörleri Sergen Yalçın'ın takımı ve şehri tanımaya çalıştığını ifade etti.

Boztepe, Siltaş Yapı Pendikspor deplasmanından 3 puanla döndüklerini anımsattı.

"İnşallah Trabzon maçında da aynı şey olacak. Trabzonspor karşılaşmasına iyi hazırlandık. Sahamızda 3 puan alacağız. Bizim için önemli bir maçta önemli bir galibiyet olacak."

Boztepe, Antalyaspor'un başarılı olması için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

"Sergen hoca ile aynı düşüncede olduğumuz için anlaştık. Kendisiyle futbol şubemiz transfer konusunda toplantılar yapıyor. 3 futbolcu transferi yapmayı düşünüyoruz."

Boztepe, geçmişten kalan futbolcu borcu nedeniyle transfer engeli bulunduğunu ancak küçük rakamlar nedeniyle konulan bu engeli kısa sürede kaldıracaklarını kaydetti.

Antalyaspor Trabzonspor'u evinde yenmek istiyor

Boztepe, bir gazetecinin, "Sergen hoca ile Türkiye Kupası'nı kazanırsa ve Süper Lig'de ilk 4'e girerse ekstra para alacak şekilde anlaşıldı. Bu nedenle hocanın gençleri ikinci plana attığı iddiaları var." şeklindeki yorumu sonrası konuştu.

"Bu doğru bir bilgi değil. Sergen hoca gençleri oynatan bir hoca. Para kazanma amaçlı böyle bir şey yapmaz. Eminim buna. Kupa için anlaşma benim kişisel teklifimde. Bunun ekstra parasını da bir yöneticimiz ödeyecek. Antalyaspor'a maliyeti olmayacak."

Futbolcuları Saric'in bonservisini almak istediklerine dikkati çeken Boztepe, kaleci Helton'un da sakatlıktan çıktıktan sonra çok iyi bir performans sergilediğini vurguladı.

Boztepe, Helton'un riskli bir durumunun olduğunu yine sakatlanması halinde zor duruma düşmemek adına yedek bir kaleci transferi yapmayı planladıklarını kaydetti.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), 2024-2025 sezonundan itibaren gelecek 3 sezonda Süper Lig'de yabancı oyuncu sayısının 12'ye, sonraki iki sezonda ise 11'e düşürülmesi yönünde aldığı kararın hatırlatılması üzerine Boztepe, "Bunu doğru buluyorum. Yerli ve milli oyuncularımızın da olması lazım. Yabancı oyunculara ciddi paralar veriyoruz. Türk futbolcular bu sayede fırsat bulur." değerlendirmesinde bulundu.

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