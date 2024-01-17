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Spor
TRT SPOR 17.01.2024 16:42

Antalyaspor geriden gelip turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Bitexen Antalyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 yenerek son 16 turuna adını yazdırdı.

Antalyaspor geriden gelip turladı

Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk etti.

Akdeniz ekibi ilk yarısı 1-0 Pendikspor'un üstünlüğü ile sona eren karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Pendikspor'un golü 32. dakikada Umut Nayir'dem geldi. Tecrübeli golcü yeni takımıyla çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri ise 49. dakikada Ufuk Akyol ve 58. dakikada Sander Van de Streek kaydetti.

Bu sonuçla Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kaldı. Pendikspor ise kupaya veda etti.

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