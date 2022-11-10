Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 20:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankaragücü, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, MKE Ankaragücü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Açıklama, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapıldı.
Açıklamada, MKE Ankaragücü'nün, Ziraat Türkiye Kupası'nda Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı müsabakadaki saha olayları nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.
Etiketler: MKE Ankaragücü TFF
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