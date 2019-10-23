Ankara'da bulunan Rollhouse Bovling Salonu'nda başlayan Avrupa Şampiyonlar Bovling Şampiyonası'nda, 38 ülkeden 76 sporcu yer alıyor.

Şampiyonada Türkiye'yi, erkeklerde bu yıl Malta'da gerçekleştirilen Akdeniz Şampiyonası'nda 4 altın ve 2 bronz madalya kazanan Taygun Erkeskin, kadınlarda ise Ebru Özoğluuntur temsil ediyor.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, bovlingin dünya genelinde gitgide yaygınlaştığını ve yaz olimpiyatlarına aday bir branş haline geldiğini vurguladı.

Bu yıl 3. kez Türkiye'de düzenlenen Avrupa Bovling Şampiyonası, ilk kez 2004 yılında yine Rollhouse Bilkent Bovling Salonu'nda yapılmıştı. Türkiye'de 2010’da gerçekleştirilen ikinci organizasyonda, kadınlarda Finlandiya, erkeklerde ise Norveç şampiyon olmuştu.

27 Ekim'de sona erecek turnuva, sporseverler tarafından ücretsiz olarak takip edilebilecek.

Kaynak: AA