Ankara Keçiörengücü Basın Sözcüsü Erkan Çoruhlu yaptığı açıklamada, amaçlarının Türk bilim insanları tarafından geliştirilen Türk aşısına destek vermek olduğunu söyledi.

Formaların TURKOVAC yazılı logolarla hazırlandığını anlatan Çoruhlu, "Formalar bu maç özel hazırlandı. Amacımızı Türk bilim insanlarını bu tip çalışmaları için teşvik etmek ve Türk markalarını desteklemek. Benzer çalışma yapan bilim insanlarımıza katkımız devam edecek" dedi.