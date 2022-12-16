Teknik direktör Taner Taşkın, takımın bu sezon lige iyi başladığını belirterek, "Ligde oynadığımız 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle toplam 29 puan aldık. Şu an averajla 4. durumdayız. Ligin ikinci sırasında yer alan Pendikspor ile aynı puandayız. Hedefimiz ilk yarıyı ilk 3'te tamamlamak." dedi.

"Devreyi üst sıralarda tamamlamak istiyoruz"

Taner Taşkın, ligde kalan Yeni Malatyaspor ile Eyüpspor maçlarını kazanarak Süper Lig yarışında iddialı bir takım olduklarını ispatlamak istediklerini kaydetti.

[Fotoğraf: AA / Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın]

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Adanaspor'u 1-0 yendiklerini anımsatan Taşkın, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını savundu.

"Adanaspor maçının zor olacağını biliyorduk. Adanaspor'a Eyüp Arın hoca geldikten sonra Adanaspor çok iyi oynamaya başladı. Bana göre bu ligin iyi takımlarından birisi. Ön taraf ve orta sahada iyi oyunculara sahip. Çok tedbirli olmamız gerekiyordu. İlk devrede bunu başardık. İkinci devrede bunu baskın bir oyunu tercih ettik. Neticede ligin yukarısına doğru ivme almamız için yüzde 100 kazanmamız gereken bir maçtı. Sonuç olarak zor olan bir maçta 1-0 galip geldik."

Taşkın, ilk devrenin bitmesine 2 hafta kaldığını hatırlattı.

"Takımımız bu ligde neler yapabileceğini gösterdi. Süper Lig yarışının içinde artık 'biz de varız' diyebilirim. Ligde bu hafta Yeni Malatyaspor ve ilk yarının son haftasında Eyüpspor ile oynayacağız. Kalan bu son 2 maçı da kazanarak, devreyi üst sıralarda tamamlamak istiyoruz."