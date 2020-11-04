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Anadolu Efes'te yeni koronavirüs vakası
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda bir kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
Lacivert-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "31 Ekim, 2 ve 3 Kasım tarihlerinde yaptırdığımız Covid-19 testlerinde A takım kafilemizde bir yeni pozitif vaka tespit edilmiştir." denildi.
Klinik şikayetleri olmayan kişinin izolasyon ve tedavi süreçlerinin başladığı kaydedildi.
Anadolu Efes Spor Kulübü Açıklaması: pic.twitter.com/SO81ePrDvh— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) November 4, 2020
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