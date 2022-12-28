Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 16:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Efes İsrail deplasmanında
[AA arşiv]
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında 29 Aralık Perşembe günü İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla karşılaşacak.
Menora Mivtachim Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.05'te başlayacak.
Ligde iki takım da çıktığı 15 maçtan 8 galibiyet, 7 yenilgiyle ayrıldı.
Lacivert-beyazlı ekip, ligdeki son iki maçta, deplasmanda Partizan'a 82-79 mağlup olurken, sahasında Panathinaikos'u 88-69 yendi.
Maccabi Tel Aviv ise 78-73 kaybettiği Virtus Bologna maçının ardından yine deplasmanda karşılaştığı ALBA Berlin'i 83-70 mağlup etti.
Etiketler: Anadolu Efes Avrupa Kupaları Basketbol İsrail
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