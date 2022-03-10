Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Efes Avrupa kupalarında 755. maçına çıkacak
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 29. hafta maçında 11 Mart Perşembe günü Fransa'nın Monaco takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı 27 karşılaşmada elde ettiği 14 galibiyetle 7. sırada bulunuyor.
Anadolu Efes Avrupa kupalarında 755. maçına çıkacak
Anadolu Efes, Monaco müsabakasıyla Avrupa kupalarında 755. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 754 karşılaşmada 429 galibiyet ve 325 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 507. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda çıktığı 506 karşılaşmada 272 galibiyet elde etti, 234 kez rakiplerine mağlup oldu.
Etiketler: Anadolu Efes Basketbol
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