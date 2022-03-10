Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı 27 karşılaşmada elde ettiği 14 galibiyetle 7. sırada bulunuyor.

Anadolu Efes Avrupa kupalarında 755. maçına çıkacak

Anadolu Efes, Monaco müsabakasıyla Avrupa kupalarında 755. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 754 karşılaşmada 429 galibiyet ve 325 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 507. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda çıktığı 506 karşılaşmada 272 galibiyet elde etti, 234 kez rakiplerine mağlup oldu.