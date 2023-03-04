Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 15:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından "35 bin taraftar" yalanlaması
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçında gerçekleşen eylemlerden dolayı 35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 25 Şubat'ta Ülker Stadyumu'nda oynanan futbol müsabakası esnasında gerçekleşen eylemlerden dolayı soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda "sadece 23 taraftar hakkında işlem yapılarak, seyirden yasak tedbiri uygulandığı" vurgulanan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandığı" yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.
Etiketler: Fenerbahçe
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