Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, göreve geldiğinden beri ilk kez berabere kaldıklarını söyledi.

"Takım halinde çok iyi kenetlendik. Mükemmel bir hava var. Göreve geldiğim günden beri tüm maçları kazandık. İlk kez beraberlik yaşandı, onun moral bozukluğu oldu çocuklarda ama psikoloğumuz eşliğinde ilk dokunuşu yaptık."

"55 bin kişinin önünde o kupayı Türk milletine armağan etmek istiyoruz"

Haiti karşısında alınan beraberliğin bir yol kazası olduğunu söyleyen Çakmak, oyuncularının rehavete kapıldığını kaydetti.

"Haiti maçına çok iyi başladık ama kendi hatamızla 1-0 geriye düştük. Tekrar oyunu forse ettik ve birinci bölgeden ikinci bölgeye geçiş oyununu çok iyi oynadık. Mükemmel bir oyun sergiledik ama son vuruşları başaramadık. Beraberliği de yakaladıktan sonra ikinci yarıda oyunu forse ettik. 29 pozisyon girişimi, 9 net pozisyonumuz var. Pes etmedik, mücadeleye devam ettik. Sosyal medya çok güçlü. Herkesin takımı şampiyon ilan etmesi, arkadaşlarımızda rehavete sebep oldu. Galibiyetle bitirmeyi onlar da çok istiyordu ama o rahatlık maça da yansıdı. Son vuruşlarda dünyanın en iyi takımıyız. Gruptan lider çıksak Arjantin'le karşılaşacaktık ama şimdi Meksika ile karşılaşacağız. Meksika da kendi grubundan ikinci olarak çıktı. Allah nasip ederse önce Meksika, sonra çeyrek final ve sonra maç maç düşünüp önce Vodafone Park'a sonra Nef Arena'ya gitmek ve 55 bin kişinin önünde o kupayı Türk milletine armağan etmek istiyoruz. En büyük arzumuz bu."

Osman Çakmak, Haiti ile oynanan maçı izleyen Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in kendilerini final için Nef Arena'ya davet ettiğini kaydetti.

"Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yöneticileri, TFF Başkanımız Mehmet Büyükekşi ve Yusuf Günay da maçımızı izledi. Dursun Özbek maçtan sonra çocuklarla konuşurken, 'Galatasaray büyük bir camia. Ali Sami Yen'in adı var. Stadımız finallerin stadıdır, finale bekliyoruz' dedi. Biz de ona söz verdik. Kendi aramızda turnuvaya başlamadan önce yemin etmiştik, bu sözün üzerine sözümüzü de tazeledik."

[Fotoğraf: AA / Ampute Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak]

Ay-yıldızlı teknik adam, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin sürekli yanlarında olduğunu söyledi.

"Başkanımız Mehmet Büyükekşi takım yemeğindeyken yanımıza geldi. Size inanıyoruz, Haiti maçını nazar boncuğu olarak değerlendiriyoruz dedi. Fransa'ya 3 attınız, Liberya'ya 5 attınız, bu da nazar boncuğu olsun diyerek tebrik etti."

Çakmak, TFF'nin Riva'daki tesislerinde yarın saat 20.00'de başlayacak Meksika maçına futbolseverleri de davet etti.